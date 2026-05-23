Comuzzo peggiore in campo. Nazione: “Finita anche per lui questa stagione davvero nervosa”

Chiude la sua stagione con un autogol

Comuzzo il peggiore in campo per La Nazione: “Meno male che è finita anche per lui questa stagione davvero nervosa. E la chiude con un autogol. Per il resto una serata tutto sommato normale, fino a quando, si perde Scamacca e nel tentativo di anticiparlo fulmina il povero Christensen. Si scambia Raspadori e Pasalic con Rugani, ma presta anche attenzione alle imbucate centrali dei centrocampisti avversari, quando Raspadori si allarga”.