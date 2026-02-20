Comuzzo compie 21 anni e festeggia in volo: candeline spente sull’aereo di ritorno da Varsavia

Giornata speciale in casa Fiorentina. Il giovane centrale Pietro Comuzzo, nato nel 2005, spegne oggi 21 candeline proprio mentre il gruppo viola sta facendo ritorno in Italia.

Durante il volo di rientro, il club ha voluto regalare al difensore un momento indimenticabile: a bordo dell’aereo è stata organizzata una piccola sorpresa: un dolce con tanto di candelina, consegnata direttamente da un’assistente di volo, e il classico coro “Tanti auguri” intonato da compagni di squadra e membri dello staff tecnico.