Comuzzo: “Vinta una gara non facile. Giovani? Io ho avuto la fortuna di crescere nella Fiorentina”

Il centrale viola, oggi adattato a terzino, si è espresso sulla sua prestazione contro il Verona e sulla questione legata ai giovani in Italia

Pietro Comuzzo ha parlato a DAZN al termine della vittoria della Fiorentina contro il Verona: “Siamo contenti di essere riusciti a portare a casa una partita non facile. Ho dato il massimo da terzino, sono uscito stremato, menomale che abbiamo vinto”.

Sul giovani in Italia: “Io ho avuto la fortuna di crescere in una società che mi ha dato la possibilità di arrivare in prima squadra e di giocare. Sono convinto che soltanto tramite il lavoro si possa fare un passo in avanti e questo viene notato sia dagli allenatori che dagli osservatori. Io ho sempre avuto la testa con le spalle ma ci vuole anche un po’ di fortuna, poi certo, magari bisognerebbe guardare i nostri giovani e il nostro settore giovanile prima di andare a cercare all’estero”.