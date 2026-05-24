Paratici riflette su Comuzzo. Corriere dello Sport: "In caso di maxi offerta la Fiorentina potrebbe trattare"

Comuzzo, che calo! Adesso vale circa 20 milioni

Se c’è un giocatore che è stato profondamente cambiato dalla stagione disgraziata della Fiorentina è Pietro Comuzzo. Il classe 2005 ha perso lucidità e costanza, finendo per fare errori di concetto talvolta decisivi. Come contro l’Atalanta, quando ha regalato il pareggio agli avversari e tolto la possibilità alla propria squadra di conquistare una vittoria all’ultimo turno di un'annata disastrosa. Tante sbavature sia nella marcatura che in fase di disimpegno. Roba che non sarebbe mai successa all'inizio della scorsa stagione, quando c'era la sensazione di commentare le prodezze di un predestinato.

Tanto che Comuzzo si era meritato i paragoni più scomodi, tra cui quello con Pietro Vierchowod. Poi un calo inaspettato quanto vertiginoso, che lo ha visto passare in poco tempo da titolare a riserva. Ventisette presenze quest’anno in campionato, di cui nove da subentrato. Tante panchine dovute alla discontinuità. Da metà febbraio in poi ha collezionato solo 328 minuti in A. Adesso la Fiorentina dovrà riflettere bene sul suo futuro, considerando che ha un contratto valido fino al 2029 e un valore di circa 20 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta come nelle scorse sessioni di mercato, il club potrebbe decidere di trattare. Lo riporta il Corriere dello Sport.