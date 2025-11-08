8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Nazione: “Kean con l’Italia, Comuzzo invece ritrova l’Under 21”

Rassegna Stampa

Redazione

8 Novembre · 09:07

Aggiornamento: 8 Novembre 2025 · 09:30

Comuzzo Fiorentina Italia Kean

di

Dopo il Genoa, tanti giocatori andranno in Nazionale

Nemmeno il tempo di mettere a punto i suoi nuovi dettami tattici che Paolo Vanoli, subito dopo la sfida di domani a Genova, si troverà a fronteggiare una vera e propria diaspora. Saranno infatti anche stavolta molti i Nazionali che saluteranno Firenze e si aggregheranno alle rispettive selezioni per far ritorno al Viola Park solo all’inizio della settimana successiva (i primi rientri ci saranno da lunedì 17 novembre).

Nello specifico, gli occhi saranno puntati soprattutto sui violazzurri che, tra Italia maggiore e Under 21, dovranno affrontare gare di assoluta importanza: il ct Gattuso, per le sfide contro Moldavia e Norvegia (valide per le qualificazioni ai Mondiali) ha chiamato solo Kean, lasciando a casa Piccoli e Nicolussi Caviglia, mentre il ct Baldini – per i match contro Polonia e Montenegro che mettono in palio gli Europei di categoria – ha confermato Ndour e Fortini (quest’ultimo sarà squalificato per la prima gara) e ha convocato dopo un po’ di tempo Comuzzo, che complice una non perfetta forma fisica aveva saltato gli appuntamenti azzurri di settembre e ottobre. Lo scrive La Nazione.

