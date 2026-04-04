Comuzzo: “Vittoria importantissima, ma dobbiamo rimanere con la testa nel carrarmato”

Il difensore viola ha parlato dello sfida vinta nello scontro salvezza dalla Fiorentina al Bentegodi di Verona

È intervenuto anche in sala stampa il difensore della Fiorentina, oggi terzino destro dell’undici di Vanoli, Pietro Comuzzo al termine della sfida del Bentegodi: “La vittoria conta tantissimo, ma non dobbiamo pensare di esser fuori pericolo. Adesso c’è la Conference League e dobbiamo pensare di affrontare al meglio ogni partita al meglio. Da terzino avevo già provato altre volte, è più stancante giocare là che da centrale.

A Londra giocheremo contro una squadra forte. Sarà una bella gara che affronteremo con un pò di leggerezza in più, ma sempre con la testa nel carrarmato come detto dal nostro direttore”.