Comuzzo: “Forse pensiamo di aver già vinto, c’è da migliorare imparando dai nostri errori”

Il difensore della Fiorentina è intervenuto alla fine della partita pareggiata contro il Milan di Allegri per 1-1

A Dazn è intervenuto nel post partita della gara pareggiata contro il Milan Pietro Comuzzo, autore del gol viola,: “Non so se siamo passivi nei finali, forse pensiamo di aver già vinto, ma poi prendiamo gol e per come si era messa la partita dovevamo prendere i tre punti che erano fondamentali per noi. Dobbiamo migliorare, bisogna imparare dai nostri sbagli e c’è da farlo in fretta perché ci saranno tante partite ravvicinate dove bisogna fare punti perché ci sono sempre meno partite da giocare visto che il campionato non è lungo.” 

Sull’esultanza: “Lo dedico a Matilde perché mi sta sempre vicino e la volevo ringraziare come tutta la mia famiglia che mi segue, infatti erano tutti allo stadio per me. Questo gol è per loro, per tutti i fiorentini e per i miei compagni, avrei preferito che questo gol simboleggiasse una nostra bella vittoria.”

