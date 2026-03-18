Comuzzo: “Non ripeteremo il ritorno fatto con lo Jagiellonia. Che belle le lacrime di Braschi”

ll difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è stato intervistato dal portale Polacco Onet.Pl in vista della partita di domani con il Rakow, questa l’intervista:

Iniziamo dagli aspetti positivi. La Fiorentina è tornata alla vittoria contro il Raków, ha trovato la rete nei minuti di recupero e, soprattutto, ha reagito dopo aver subito un gol. Cosa ti ha spinto a reagire in quel momento?

Questa è stata una vittoria molto importante per noi. Volevamo dare tutto, rimanere concentrati per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a vincere. Ora abbiamo un leggero vantaggio, ma sappiamo di non aver ancora raggiunto nulla. La partita di ritorno deciderà chi passerà al turno successivo.

Il calcio di rigore conquistato alla fine della partita è stato in parte frutto della fortuna, ma anche il risultato della vostra strenua lotta per la vittoria fino all’ultimo.

Sì, abbiamo cercato di vincere fino al fischio finale. Volevamo vincere in casa, davanti ai nostri tifosi. Siamo felici di esserci riusciti.

Il Raków ha iniziato meglio il primo tempo, ma è poi arretrato gradualmente con l’aumentare del pressing della Fiorentina. L’unica pecca della Viola è stata la precisione negli ultimi metri. Sei d’accordo?

Abbiamo cercato di giocare in modo strutturato. Sapevamo di affrontare una squadra ben organizzata, esperta e solida. Tuttavia, credo che gradualmente abbiamo occupato sempre più spazio in campo. Ci è mancata la precisione, altrimenti avremmo potuto essere in vantaggio all’intervallo.

Sei d’accordo sul fatto che si sarebbe potuto fare di più in fase difensiva nella porta del Raków? C’è stata una mancanza di comunicazione con il tuo compagno di squadra? La squadra di Częstochowa, come ha sottolineato il tuo allenatore Paolo Vanoli, spesso gioca la palla al centravanti, anche se lui si riferiva alle situazioni in cui il Raków è sotto pressione.

Avremmo sicuramente potuto fare di più in occasione del gol del Raków. Sapevamo che potevano rappresentare una vera minaccia, quindi avremmo dovuto essere più concentrati. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e cercare di migliorare sotto questo aspetto.

La partita di ritorno contro lo Jagiellonia Białystok ha dimostrato che il vantaggio ottenuto nella prima gara è ancora motivo di preoccupazione. Sarà l’inizio della partita a essere decisivo nello scontro di Sosnowiec?

Come dice sempre il nostro allenatore, la chiave sarà il nostro atteggiamento, mantenere la concentrazione per tutta la partita ed essere in grado di leggere i diversi momenti del gioco. La partita di ritorno contro lo Jagiellonia ci è servita da lezione. Non possiamo permetterci di commettere gli stessi errori.

Quali conclusioni ha tratto la Fiorentina dopo lo scontro con la squadra di Adrian Siemienic che potranno essere utili in vista della partita di ritorno contro il Raków?

Come ho già detto, a volte, inconsciamente, si potrebbe pensare che dovremmo essere più calmi. È successo anche nelle stagioni precedenti. Tuttavia, nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Bisogna essere sempre concentrati, avere l’atteggiamento giusto e la volontà di ottenere il massimo. Ripeto, non potremo mai ripetere una partita come quella giocata a Firenze contro la Jagiellonia.

Che impressione ti ha fatto Raków? Cosa apprezzi maggiormente della squadra polacca e quali differenze noti rispetto al gioco del Jagiellonia? Valuti positivamente la difesa della squadra di Łukasz Tomczyk e qual è la tua opinione su Jonatan Braut Brunes?

Il Raków Częstochowa è un’ottima squadra. Sono solidi, ben organizzati e fisicamente forti. Rispetto allo Jagiellonia, hanno meno controllo di palla in attacco, ma sono più solidi in difesa. Sanno attaccare molto bene in contropiede e possono essere pericolosi.Brunes è un ottimo attaccante che difende bene la palla, permettendogli di spingere la squadra in avanti. Può essere pericoloso in zona gol. Dobbiamo essere attenti a tutte le situazioni, soprattutto perché giocheremo in uno stadio straniero.

Tornerai in Polonia, dove hai giocato l’ultima volta a novembre dello scorso anno a Stettino, in occasione di una partita contro la nazionale Under 21 (2-1 per la Polonia). Quali sono i tuoi ricordi di quella partita? Hai notato Oskar Pietuszewski, che sta giocando in modo brillante nel Porto? Vorrei anche chiederti di Bartosz Mazurek, autore di una tripletta a Firenze.

La Polonia ha sempre sfornato giocatori di talento, molti dei quali sono poi approdati nell’élite del calcio italiano. Pietuszewski mi ha impressionato per le sue abilità, così come Mazurek, sia nella partita di Białystok che in quella di ritorno. Credo che il futuro appartenga a loro.

La tua stagione attuale è stata finora inferiore alla precedente. Cosa è successo? Su quali aspetti del tuo gioco devi migliorare?

Ovviamente, tenendo presente che la maturità di un difensore centrale si raggiunge solo dopo molti anni sul campo. Era normale che le aspettative aumentassero dopo la stagione precedente. Ho sempre saputo di dover migliorare molti aspetti del mio gioco: nella vita c’è sempre margine di miglioramento e sono convinto che con l’impegno si possano affinare le proprie capacità. È normale avere alti e bassi. Mi aspetto un finale di stagione sempre più positivo, soprattutto per la Fiorentina e anche per me.

La Viola lotta per la permanenza in campionato, ma raggiungere il successo in Europa è un sogno e il prossimo obiettivo. Riuscirà a competere su due fronti fino alla fine della stagione?

Partita dopo partita, questo deve essere il nostro atteggiamento. Non possiamo permetterci di guardare troppo avanti. Vogliamo fare bene in Conference League; è una competizione molto importante e che ci riempie di orgoglio. Tuttavia, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo in Serie A. Sappiamo benissimo che dobbiamo lottare fino alla fine della stagione. Ogni partita sarà come una finale per noi e dovremo dare il massimo.

L’ultima domanda riguarda Riccardo Braschi, un giovane giocatore della Primavera di 19 anni che ha esordito in prima squadra contro il Raków e si è commosso fino alle lacrime. Da ex giocatore della Fiorentina, ti sei rivisto in lui?

Sì, sono davvero felice per lui; se lo merita. Mi sono rivisto in lui e mi ha commosso vederlo così. Sono d’accordo con quello che ha detto l’allenatore Vanoli: queste sono le cose belle del calcio. Vedere un ragazzino piangere di gioia è davvero emozionante.