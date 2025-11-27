Vanoli rilancia Comuzzo: "Ha gamba ed è forte sull'uomo, deve imparare a reagire all'errore"

Vanoli in conferenza stampa ieri si è espresso con belle parole sul difensore centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, queste le sue parole:"L'ho trovato in crescita e anche in Under 21 ha fatto gran...

Vanoli in conferenza stampa ieri si è espresso con belle parole sul difensore centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, queste le sue parole:

"L'ho trovato in crescita e anche in Under 21 ha fatto grandi partite. Per me è un giovane di grande prospettiva, che forse è stato condizionato dal mercato. Ora è il momento di togliersi gli alibi e far vedere chi è. A me Comuzzo piace molto, è forte sull'uomo, attento, può anche scappare indietro perchè ha gamba, deve crescere sul lato tecnico ma non deve aver paura di sbagliare. Questa squadra deve imparare a reagire all'errore, soprattutto i giovani. Se sbagliano io non li critico, io critico la paura di sbagliare. Penso che Comuzzo possa darci tanto. Come ruolo può fare il difensore centrale, perché ha gamba in campo aperto, ma può fare anche il braccetto e giocare a 4. E' un giocatore universale"