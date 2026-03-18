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Comuzzo: “La mia stagione inferiore alla scorsa? Normale avere alti e bassi, un difensore matura dopo”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Comuzzo: “La mia stagione inferiore alla scorsa? Normale avere alti e bassi, un difensore matura dopo”

Redazione

18 Marzo · 12:48

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 13:34

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ll difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è stato intervistato dal portale Polacco Onet.Pl in vista della partita di domani con il Rakow. Durante l’intervista ha parlato anche della sua stagione e del suo rendimento, queste le parole sul tema:

La tua stagione attuale è stata finora inferiore alla precedente. Cosa è successo? Su quali aspetti del tuo gioco devi migliorare?
Ovviamente, tenendo presente che la maturità di un difensore centrale si raggiunge solo dopo molti anni sul campo. Era normale che le aspettative aumentassero dopo la stagione precedente. Ho sempre saputo di dover migliorare molti aspetti del mio gioco: nella vita c’è sempre margine di miglioramento e sono convinto che con l’impegno si possano affinare le proprie capacità. È normale avere alti e bassi. Mi aspetto un finale di stagione sempre più positivo, soprattutto per la Fiorentina e anche per me.

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