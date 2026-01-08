Comuzzo il peggiore. Nazione: “Spesso in affanno nelle chiusure. Il pasticcio più grande? Su Zaccagni”
Sbaglia subito un anticipo a centrocampo
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2026 09:35
Pietro Comuzzo da 4 in pagella secondo La Nazione: “Sbaglia subito un anticipo a centrocampo e apre il contropiede che lo sciagurato Isaksen butta alle ortiche. Spesso in affanno sulle chiusure. Ma il pasticcio più grande lo combina nel finale quando commette un'ingenuità su Zaccagni, abbracciando, quando accanto a lui c'era Pongracic pronto a raddoppiare in una zona defilata. Un errore imperdonabile che butta tutto alle ortiche”.