Gazzetta: “Intervento di Comuzzo da espulsione, arbitro Colombo lo grazia”
L’impatto della scivolata di Comuzzo sulla caviglia di Aboukhlal ha sollevato polemiche. Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi torna ad analizzare la direzione di gara di Colombo in Fiorentina-Tor...
L’impatto della scivolata di Comuzzo sulla caviglia di Aboukhlal ha sollevato polemiche. Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi torna ad analizzare la direzione di gara di Colombo in Fiorentina-Torino, l’episodio merita particolare attenzione. Il difensore viola, al 48’, ha effettuato un’entrata in scivolata sulla destra su Aboukhlal, con i tacchetti a livello della parte alta della caviglia, in una zona di pericolo: più un fallo da rosso che da semplice ammonizione. Nonostante ciò, Colombo ha assegnato solo un calcio di punizione e il cartellino giallo a Comuzzo. Secondo la rosea, sarebbe invece mancato il cartellino rosso. L’episodio finirà tra quelli analizzati in Open Var, il programma in onda su Dazn.