Pongracic: "Adesso siamo superiori rispetto a prima, ci alleniamo bene e i risultati sono arrivati"

Il difensore viola, Marin Pongracic ha parlato ai microfoni Dazn durante il prepartita di Lecce-Fiorentina

Queste le sue parole: "Lecce mi ha insegnato tanto, sono stato felicissimo quando ho giocato qua e ho imparato tante cose, che mi porto ancora dentro lo spogliatoio. Nelle ultime partite abbiamo ripreso la fiducia, durante gli allenamenti ci siamo allenati bene e poi con i risultati che sono arrivati, abbiamo ripreso la fiducia, adesso siamo in una situazione superiore rispetto a prima".