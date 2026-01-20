Corriere dello Sport evidenzia: “Ecco il vero Pongracic! La Fiorentina lo pagò 16 milioni dal Lecce”

Ec co il vero Pongracic. Per l’atteggiamento ora (pro)positivo, perché leader lo è sempre stato trasferendo sul campo una naturale considerazione dei propri mezzi, ma vederlo incitare i compagni, fare una corsa in più, abbracciarsi con Comuzzo dopo una chiusura fatta bene, e non da domenica al Dall’Ara, è la prova che la Fiorentina ha finalmente il centrale che pensava di avere fin dall’estate 2024 per sostituire Milenkovic.

Da difensore che abbina la qualità dei piedi buoni nell’impostazione alla capacità di marcare l’attaccante avversario concedendogli il meno possibile, che riduce il margine d’errore di ogni giocata al minimo, che dà sicurezza a tutta la squadra e in primis a De Gea, che guida e dirige con l’esempio come sa fare chi è padrone del ruolo. Il club viola aveva speso 16 milioni (15+1 di bonus) strappandolo al Rennes che aveva già raggiunto l’accordo con il Lecce. Cominciava una storia in comune che nel primo anno non ha riservato grandi soddisfazioni, né alla Fiorentina né a Pongracic: appena 20 presenze in campionato e quasi tutte concentrate nella seconda parte, dopo una fase da agosto a gennaio piena di problemi, e 8 in Conference League.