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Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?

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La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?

Redazione

12 Aprile · 11:51

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 11:51

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#FiorentinaMarcos SenesiPongračić

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Il giocatore militante in Inghilterra nel Bornemounth è stato corteggiato e molto vicino alla Fiorentina nell’estate del 2022.
Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe vicino a lasciare la squadra inglese e su di lui ci sarebbe la Juventus con una proposta di ingaggio superiore ai 5 mln l’anno.
Il giocatore è stato “scartato” dalla Fiorentina per andare sul difensore ex Lecce Pongracic.

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