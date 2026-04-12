La Fiorentina ha preferito Pongracic a Senesi, oggi è accostato alla Juventus. Opportunità persa per i Viola?

Il giocatore militante in Inghilterra nel Bornemounth è stato corteggiato e molto vicino alla Fiorentina nell’estate del 2022.

Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe vicino a lasciare la squadra inglese e su di lui ci sarebbe la Juventus con una proposta di ingaggio superiore ai 5 mln l’anno.

Il giocatore è stato “scartato” dalla Fiorentina per andare sul difensore ex Lecce Pongracic.