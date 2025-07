Pongracic: “Do sempre il 100%, vogliamo essere al top. Pioli è positivo e ha personalità”

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha così parlato al termine dell’allenamento mattutino odierno ai canali ufficiali della squadra viola: “Tanto lavoro sul campo e in palestra, siamo un po’ stanchi, è impegnativo, ma sempre con il sorriso. Do sempre il 100% per me e per tutta la squadra, vogliamo essere al top e in queste cinque settimane di ritiro mettiamo benzina nelle gambe. Una delle cose più importanti è l’atmosfera della squadra, tutti bravi ragazzi con grande voglia di lavorare. Non vedo l’ora che inizi la stagione. Sicuramente anche per Pioli sarà più facile perché già eravamo una grande squadra l’anno scorso, poi speriamo di migliorare, è positivo e ha personalità. Prima abbiamo fatto un circuito in palestra, poi qualche scatto, ognuno lavora sui propri ruoli. Con Gosens e Gudmundsson scherziamo molto, ora sono arrivati due nuovi ragazzi del mio paese, Dzeko e Kospo”.