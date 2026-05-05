Pongracic da 4. Nazione: “È il più frastornato là dietro. Con Malen in campo aperto sono dolori”

"Esce giustamente a metà partita"

Per La Nazione, Marin Pongracic è stato il peggiore in campo con un 4 in pagella: “Inizio tutto in salita, quando prima sbaglia su Malen, poi è pigro nella chiusura su Wesley che ha il tempo di prendere la mira e battere quasi a colpo sicuro. Quando lo punta Malen in campo aperto sono dolori e infatti pasticcia in un duello facile e l'olandese ne approfitta per andare verso la porta: fallo goffo con ammonizione. E' il più frastornato là dietro ed esce a metà partita. Giustamente. Dal 46' Comuzzo”.