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Pongracic da 4. Nazione: “È il più frastornato là dietro. Con Malen in campo aperto sono dolori”

"Esce giustamente a metà partita"

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2026 08:31
Pongracic da 4. Nazione: “È il più frastornato là dietro. Con Malen in campo aperto sono dolori” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Pongracic
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Per La Nazione, Marin Pongracic è stato il peggiore in campo con un 4 in pagella: “Inizio tutto in salita, quando prima sbaglia su Malen, poi è pigro nella chiusura su Wesley che ha il tempo di prendere la mira e battere quasi a colpo sicuro. Quando lo punta Malen in campo aperto sono dolori e infatti pasticcia in un duello facile e l'olandese ne approfitta per andare verso la porta: fallo goffo con ammonizione. E' il più frastornato là dietro ed esce a metà partita. Giustamente. Dal 46' Comuzzo”.

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