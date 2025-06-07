Pongracic: "Mi vedo a lungo alla Fiorentina, ho tanti anni di contratto in un club ambizioso"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato dal ritiro della Croazia sulla stagione appena conclusa e sul suo futuro alla Fiorentina, queste le sue parole:"La stagione è stata positiva, c...

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato dal ritiro della Croazia sulla stagione appena conclusa e sul suo futuro alla Fiorentina, queste le sue parole:

"La stagione è stata positiva, c'è molta qualità tra le prime 9 squadre in Serie A ma noi abbiamo comunque fatto 65 punti e siamo arrivati 6°, possiamo essere soddisfatti. C'è il rammarico perché volevamo raggiungere le finali di Conference League e non ci siamo riusciti. Nel mio futuro mi vedo ancora a Firenze, ho un contratto lungo e la Fiorentina è un club ambizioso con molte possibilità"