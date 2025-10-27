Croazia, convocazione di novembre: tra i 24 scelti anche il difensore della Fiorentina Pongračić
Il ct della Croazia Zlatko Dalić ha diramato la lista dei 24 convocati per le prossime sfide contro Isole Faroe e Montenegro, in programma il 14 e 17 novembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2025 18:53
Il ct della Croazia Zlatko Dalić ha diramato la lista dei 24 convocati per le prossime sfide contro Isole Faroe e Montenegro, in programma il 14 e 17 novembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno in Stati Uniti, Messico e Canada. Tra i convocati figura anche il difensore della Fiorentina, Marin Pongračić. In Serie A, torna in Nazionale dopo sette mesi Nikola Vlašić del Torino, mentre Baturina del Como rientra tra i 12 pre-convocati.