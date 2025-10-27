Croazia, convocazione di novembre: tra i 24 scelti anche il difensore della Fiorentina Pongračić

Il ct della Croazia Zlatko Dalić ha diramato la lista dei 24 convocati per le prossime sfide contro Isole Faroe e Montenegro, in programma il 14 e 17 novembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2025 18:53

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi