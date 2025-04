Pongracic: “Per fortuna abbiamo De Gea, siamo a disposizione di Fagioli se avesse bisogno di aiuto e consigli”

Marin Pongracic ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo visto la partita di andata e abbiamo capito i nostri errori, il vantaggio è solo di 1 gol quindi dobbiamo essere concentrati. Non ci sono priorità tra coppa e campionato, in Conference sono tutte finali, in campionato vogliamo fare punti, speriamo che mancano 10 partite e vogliamo fare il massimo. Stiamo giocando bene a 3 in difesa e il merito è di tutta la squadra, stiamo crescendo tanto, non diamo tante occasioni all’avversario, a volte concedi 1 occasione e prendi gol, a volte subisci 10 occasioni e non prendi gol, abbiamo anche il nostro portiere che ci aiuta.

Nel gruppo c’è molto entusiasmo, i risultati aiutano, i giocatori hanno qualità e voglia di lavorare, siamo giovani e ci troviamo bene. Mi trovo bene in questo sistema di gioco, per giocare al centro della difesa mi servono più partite e dunque non sono ancora più sicuro. Vedo bene Fagioli, noi siamo sempre a sua disposizione per qualsiasi cosa”