Pongracic: "Non avevo mai giocato a 3 in carriera, ora mi trovo bene e posso spingere"

Il centrale croato sta facendo finalmente vedere tutto il suo potenziale. Oggi assolutamente tra i migliori in campo

Marin Pongracic al termine della gara vinta contro l'Atalanta ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

"Sto trovando continuità, non avevo mai giocato a 3 in carriera. Adesso mi trovo bene come braccetto destro, ed ho possibilità di spingere. Avevamo gia dimostrato in casa con altre squadre la nostra forza. Il gruppo e questo stadio fanno la differenza contro le squadre di livello come l'Atalanta"