Viviano: “Non mi convincono gli acquisti della Fiorentina. Ci fossi stato io, avrei offeso Pongracic”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulle ultime vicende di casa Fiorentina:

“I soldi sono stati investiti, ma non mi convincono i giocatori scelti. Faccio fatica a immaginare Brescianini e Fabbian insieme in campo, mentre continuo a preferire Solomon rispetto a Harrison. Inoltre non riesco proprio a spiegarmi perché, ogni volta che siamo in difficoltà, Solomon venga sostituito per Parisi: è una cosa che non mi entra in testa. Mandragora, in questa squadra, deve assolutamente giocare.

Da questo mercato non capisco quale sia la direzione intrapresa: si è speso meno sugli esterni, che sono carenti, che sui centrocampisti, dove invece c’erano già alternative. Al di là di Fagioli, Solomon è uno dei pochi nella Fiorentina che, quando ha la palla, può davvero creare qualcosa di pericoloso.

Rugani mi ha fatto piacere vederlo, mentre Pongracic sabato mi ha fatto perdere la pazienza: avrei preso un aereo per andare al campo e offenderlo. Se fossi stato il portiere, probabilmente l’arbitro mi avrebbe espulso per le offese che li davo. Hojlund ha ripetuto sempre la stessa giocata e non è mai stato contenuto. Quando non riesci a creare superiorità, devi difendere di reparto negli uno contro uno. Sono convinto che Rugani a Hojlund una cosa del genere non la concederebbe. Si percepisce chiaramente che non è una squadra tranquilla: anche contro il Cagliari non puoi subire quattro contropiedi nel finale. Serve calma, la consapevolezza che le occasioni arriveranno. Ma in questo momento non è così.”