Pongracic: “Siamo soddisfatti della stagione appena finita. Sono contento di essere a Firenze”

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra la sua nazionale, la Croazia, e Gibilterra. Ecco le sue parole riguardo il suo primo anno alla Fiorentina: “Credo che la stagione della Fiorentina sia stata positiva, non è stato facile gareggiare con chi era sopra di noi, perchè nelle prime nove c’è grande qualità. Possiamo essere soddisfatti. Il rammarico è non essere andati in finale di Conference. Nel futuro mi vedo ancora a Firenze: sono molto felice, abbiamo ambizioni e possibilità di successo.”