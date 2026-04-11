11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:27

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Gazzetta svela: “Da valutare le condizioni di Pongracic uscito per un fastidio in via precauzionale”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “Da valutare le condizioni di Pongracic uscito per un fastidio in via precauzionale”

Redazione

11 Aprile · 09:14

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 09:14

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Ieri seduta di scarico per chi ha giocato a Londra

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Crystal Palace, la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della sfida di lunedì contro la Lazio. Per coloro che sono rimasti a Firenze la seduta è stata doppia al Viola Park. Kean, Solomon, Parisi e Fortini hanno intensificato gli allenamenti per poter far parte della gara al Franchi. Oltre al centravanti, sarebbe importante per Vanoli recuperare

Parisi e Solomon visto le assenze di Gudmundsson e Fagioli per squalifica. Chi invece è rientrato da Londra ha fatto la consueta seduta di scarico. Saranno da verificare le condizioni di Pongracic, uscito per un fastidio in via precauzionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

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