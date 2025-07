Pongracic: “Gli allenamenti sono tosti. A Pioli faccio sempre domande, perché se sbaglio movimenti può essere pericoloso”

Marin Pongracic quest’oggi è stato intervistato dai microfoni di Radio Bruno, analizzando la preparazione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Gli allenamenti sono tosti, ma adesso sono cose che servono. Andiamo forte e mettiamo benzina nelle gambe.

Durante gli allenamenti abbiamo visto che hai chiesto alcune informazioni sui movimenti che ti chiedeva Pioli?: “Cambierà qualcosa in campo, perché giocheremo in modo diverso, e crediamo nel nostro stile di gioco. Chiedo sempre e faccio domande perché essendo difensore, se sbaglio qualcosa può essere pericoloso”

Compi 1 anno da quando sei arrivato, che anno è stato a Firenze?: “E’ stato un inizio difficile per me, perché fin da subito non abbiamo giocato bene e non abbiamo avuto risultati. Anche gli infortuni non sono stati dalla mia parte. Da subito volevo fare la differenza e non ci sono riuscito, ed è per questo che voglio fare il massimo ed essere al 100%.”

Hai un’ottima conduzione del pallone e qualche volta ti abbiamo visto spingerti in avanti. Hai mai fatto altri ruol in carriera?: “A me piace andare nel dribbling e provare a saltare l’uomo, qualche volta, anche perché da piccolo è capitato di fare altri ruoli tra cui l’attaccante. E’ una mia caratterstica che voglio mostrare anche quest’anno. Alcune volte, per creare un vantaggio per la mia squadra, provo a fare anche questo”.