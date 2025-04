Amoruso: “Pongracic ha un piede ottimo, la Fiorentina ha fatto un grande colpo credendo in lui”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato di vari temi legati al mondo Fiorentina: “Le assenze di Dodo e Kean sono importanti, ma il calcio è questo ed è strano. Non devono essere delle scuse, bisogna andare avanti come se niente fosse e cercare delle soluzioni in grado di mantenere il livello.”

Sul sostituto: “Folorunsho è diverso da Dodo e il brasiliano non ha una riserva perché nessuno ha quelle caratteristiche e non può essere sostituito nello stesso modo. Dipende dall’interpretazione che viene data, ma credo che verrà confermato Folorunsho perché è il più adatto, mentre Moreno non ha mai fatto bene in quella posizione.”

Sul centrocampo: “Non credo che Fagioli abbia un problema psicologico, semplicemente non era abituato a giocare tanto e ora sta pagando a livello fisico. Fagioli ha raggiunto picchi incredibili ed è fisiologico per lui, può riposare per un turno perché Adli è un cambio all’altezza e se è più lucido, è giusto giochi lui perché c’è bisogno di brillantezza. C’è bisogno di tutti e anche giovedì avrai una partita tosta, chi non sta bene deve stare fuori. Palladino deve privilegiare la freschezza in questo momento.”

Su Gudmundsson- Beltran: “Finalmente abbiamo giocato con due punte, anche se in emergenza, Beltran ha fatto l’attaccante vero mentre Gudmundsson ha fatto una grande partita e magari l’assenza di Kean lo ha aiutato perché era più libero di agire spaziando dove voleva. I due si sono trovati benissimo insieme e la Fiorentina era meno prevedibile.”

Su Pongracic: “Si parlava molto bene di lui da giovane al Borussia e difficilmente sbagliano i giocatori lì, il problema che ha avuto in carriera sono gli infortuni, infatti l’anno scorso ha fatto una stagione top perché non si è mai rotto. Da giovane impostava anche di più di ora, ma lo sa fare molto bene.”