I numeri parlano chiaro: Fiorentina in crisi di nervi e di gioco, tanti gialli, zero idee

Otto cartellini in quattro partite, con Pongracic già a quota tre. Pioli nervoso: due ammonizioni nelle ultime due gare

La Fiorentina sta vivendo un avvio di stagione tutt'altro che sereno. Oltre ai risultati altalenanti, a preoccupare è soprattutto l'atteggiamento in campo: una squadra nervosa, priva di idee e sempre più in difficoltà nella gestione emotiva delle partite. I numeri parlano chiaro: in sole quattro gare di campionato, la Viola ha collezionato ben otto cartellini gialli. Una media preoccupante, che evidenzia un crescente nervosismo, spesso frutto di una mancanza di controllo e di lucidità. Tra i più irrequieti spicca Marin Pongracic, già ammonito tre volte: un segnale chiaro di come il centrale stia faticando a mantenere la calma sotto pressione.

Ma il nervosismo non riguarda solo i giocatori. Anche Stefano Pioli, tornato sulla panchina viola con grandi aspettative, sembra accusare la tensione. Il tecnico è stato ammonito in due partite consecutive, contro Napoli e Como, per proteste reiterate e un atteggiamento con il quarto uomo soprattutto al limite dell'espulsione. Un comportamento che non passa inosservato e che, anzi, contribuisce a trasmettere ulteriore tensione a una squadra già in affanno.

Oltre alla gestione dei nervi, però, il problema più grande resta l’assenza di un’identità tattica chiara. La manovra è prevedibile, lenta e spesso sterile. Mancano idee, fantasia e una visione di gioco corale. L’impressione è che la Fiorentina non sappia più cosa fare con il pallone, e la frustrazione che ne deriva si traduce in falli evitabili, proteste e cartellini. La stagione è appena iniziata, ma se la Viola non riuscirà a ritrovare serenità e coesione, il rischio è quello di veder naufragare un progetto che, almeno sulla carta, avrebbe potuto ambire a molto di più. Serve una scossa, e in fretta.