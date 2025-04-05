Pongracic: "Siamo in fiducia, vogliamo sfruttare l'occasione. Theo e Leao? Serve lavorare di squadra"

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro il Milan a San Siro: "Abbiamo fiducia e siamo in un bel momento, abbiamo vinto partite importanti e vogliam...

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro il Milan a San Siro: "Abbiamo fiducia e siamo in un bel momento, abbiamo vinto partite importanti e vogliamo continuare così. C'è umiltà, c'è fiducia, c'è coraggio, abbiamo un'occasione di fare un passo importante in avanti ma siamo concentrati su ogni singola partita. Prima pensiamo a questa, poi alle altre".

Su Leao e Theo Hernandez: "Contro questi giocatori devi lavorare sempre con tutta la squadra perché uno contro uno sono grandissimi giocatori, sempre pericolosi. Ma abbiamo già dimostrato di poter difendere contro top giocatori, vogliamo dimostrarlo un'altra volta".