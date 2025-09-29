Fattori boccia Gudmundsson: “Dovrebbe risolvere i problemi e invece li ampia: Fazzini è meglio di lui”

Intervenuto durante la trasmissione “Garrisca al vento” in onda su Radio Firenze Viola, l’ospite Sauro Fattori boccia la prestazione di Albert Gudmundsson, uno dei peggiori in campo nello scialbo 0-0 della Fiorentina a Pisa.

“Un giocatore cosi’ deve dare continuità, ha lo status e lo stipendio da giocatore importante.

Fazzini è meglio e Pioli l’ha capito ma lo lascia in campo. Lui dovrebbe risolvere i problemi e invece ce li ampia i problemi. Ieri Mandragora e Nicolussi Caviglia erano limitati dalla presenza di Gudmundsson.”

Su Pongracic

“E’ il difensore più falloso che c’è. Pongracic fa 10 interventi e fa 10 falli, è sempre li’ che si aggrappa sempre: non è una cosa normale. Cosi metti sempre la squadra sotto pressione”