La Fiorentina annuncia sui social l’esonero di Pioli: tra i mi piace c’è anche quello di Pongracic

La Fiorentina ha ufficialmente esonerato il suo, ormai ex, allenatore Stefano Pioli. La società viola lo ha comunicato attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale poi ricondiviso su tutti i profili social del club. Tanti mi piace tra cui spunta anche quello del difensore croato Marin Pongracic che sembra aver preso bene l’esonero di Pioli. Evidentemente la figura di Pioli non aveva più i favori dello spogliatoio, al netto di quanto lui affermasse in conferenza stampa.

Sotto quel post una miriade di commenti ed i più si esprimono in maniera dura contro il possibile arrivo di Roberto D’Aversa come sostituto di Pioli. Anche per questo la società sta facendo le sue valutazioni sul mister e sul futuro allenatore della squadra