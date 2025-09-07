Gazzetta: “Pongracic certeza al centro. Comuzzo e Ranieri devono dare di più se vogliono restare in campo”

Pongracic fino a questo momento è stato una certezza posizionato al centro, mentre lo scorso anno era sul centrodestra con Pablo Mari al centro. Pioli invece ha messo il croato nel mezzo fra Comuzzo e Ranieri. L’ex Lecce ha fatto bene nel precampionato, in tutte le amichevoli comprese quelle più impegnative e di alto livello in Inghilterra. Col Napoli la difesa sarà messa a dura prova e molto probabilmente dal primo minuto ci saranno ancora Comuzzo-Pongracic-Ranieri con la consapevolezza però che serve dare ancora di più per rimanere in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.