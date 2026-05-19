Labaro Viola

Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui"

Pongracic rischia di essere l'unico viola alla prossima Coppa del Mondo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 12:24
Pongracic? Marcatura esemplare su Vlahovic. Nazione: "La Fiorentina ripartirà anche da lui" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Pongracic
Condividi

Ventidue minuti sul cronometro, un giallo già sulle spalle e davanti uno come Dusan Vlahovic. Per molti sarebbe stato l'inizio di un pomeriggio da vivere sul filo dell'emergenza, per Marin Pongracic invece è stato solo il prologo di una delle sue migliori prestazioni da quando veste la maglia della Fiorentina. Nella vittoria contro la Juventus, il centrale croato ha finalmente mostrato quella leadership e quella solidità che avevano convinto la società viola a investire 15 milioni per raccogliere l'eredità lasciata da Milenkovic. Dopo settimane di alti e bassi, proprio nella gara più simbolica della stagione si è visto il vero Pongracic: aggressivo, attento e impeccabile nell'uno contro uno.

La marcatura su Vlahovic è stata esemplare, col serbo quasi mai pericoloso. E tutto questo nonostante quel cartellino rimediato in avvio. Per il numero 5 viola, però, le buone notizie non si sono fermate al successo di Torino, visto che ieri è infatti arrivata anche la pre-convocazione della Croazia in vista del Mondiale: ad oggi Pongracic rischia di essere l'unico viola alla prossima Coppa del Mondo. Un motivo d'orgoglio personale ma anche un segnale chiaro: salvo ribaltoni, la Fiorentina ripartirà anche da lui. Lo riporta La Nazione.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok