Il Resto del Carlino: “Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina”

Il Resto del Carlino: “Ramadani ha offerto Pongracic al Bologna. Per 7-8 milioni può lasciare la Fiorentina”

Presto per capire se la trattativa può decollare

Il Bologna, con Bernardeschi ai box per il prossimo mese e mezzo, non lascerà partire il giocatore senza un sostituto. La dirigenza rossoblù ha avuto contatti con Ramadani per parlare del prospetto di proprietà del Partizan Bogdan Kostic. Approfittando del contatto e conoscendo la volontà di inserire un centrale alla rosa rossoblù, l’agente ha messo sul tavolo Pongracic, centrale che il Bologna cercò nell’estate del 2024, quando si accasò a Firenze per 15 milioni: con 7-8, ora potrebbe partire.

E il difensore potrebbe cercare di buon grado rilancio altrove nell’anno che porta al mondiale, magari in una difesa a 4 che più si adatta alle sue caratteristiche. E’ presto però per capire se la trattativa potrà decollare: anche perchè prima dovrà uscire un centrale, presumibilmente Casale, dato che per trattare l’addio di Lucumi (non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027) l’intenzione è quella di attendere l’estate e che Heggem e Vitik sono arrivati nel corso dell’ultimo mercato estivo. Lo scrive Il Resto del Carlino.

