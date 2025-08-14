Pongracic critico: "Non abbiamo giocato bene, ci sono alcuni errori che dobbiamo evitare"

La Fiorentina perde in casa 1-2 in amichevole contro il Japan University, a fine partita ha parlato Marin Pongracic

Al fischio finale di Fiorentina-Japan University ha parlato Marin Pongracic, queste le sue parole dopo la sconfitta al Viola Park per 1-2:

"Come squadra non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, perché volevamo vincere. Ci sono errori che dobbiamo evitare, anche se di fronte avevamo un avversario forte e molto motivato. In ogni caso, il ritiro è andato bene e siamo pronti al 100% per ciò che ci attende. Fisicamente mi sento in ottima forma: voglio dare il massimo in campo e contribuire il più possibile ai successi della squadra. Anche in difesa possiamo crescere, soprattutto nella pressione di reparto. Sento la piena fiducia del mister e sono determinato a ripagarla sempre con l’impegno. Il Polissya? Non li abbiamo ancora analizzati, ma nei prossimi giorni li studieremo a fondo per farci trovare pronti."