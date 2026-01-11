Pongračić: “A quattro in difesa sembra che ci troviamo meglio, Füllkrug è una punta pericolosa”

Nel prepartita di Fiorentina–Milan, ai microfoni di DAZN, Pongracic ha parlato così.

Sul cambio tattico e sulla gestione della partita: «Sono più abituato a giocare a quattro: ho sempre giocato in una difesa a quattro più che a tre. Non cambia tantissimo, perché poi ci si prende l’abitudine, ma l’importante è che la squadra si trovi bene. Ora sembra che ci troviamo meglio a quattro e sono contento».

Su Füllkrug: «Lo conosco bene: sono nato e cresciuto in Germania, ho giocato contro di lui in Bundesliga e l’ho visto anche in nazionale. È una grande punta, molto pericolosa, e sono felice di giocare contro di lui».