Dalić: “Pongračić titolare con la Croazia, giocherà a sinistra nella difesa a tre”

La Croazia sarà impegnata in un paio di amichevoli durante questa finestra internazionale. In vista della sfida contro la Colombia, il difensore della Fiorentina Marin Pongračić partirà titolare.A con...

La Croazia sarà impegnata in un paio di amichevoli durante questa finestra internazionale. In vista della sfida contro la Colombia, il difensore della Fiorentina Marin Pongračić partirà titolare.

A confermarlo è stato il commissario tecnico Dalić, che ha deciso di schierare una difesa a tre formata da Luka Vušković, Martin Erlić e dallo stesso Pongračić. “All’inizio non ero del tutto convinto di questa soluzione – ha spiegato – ma le caratteristiche dei giocatori a disposizione ci portano in questa direzione. Vušković interpreta molto bene quel ruolo nel suo club, quindi agirà da centrale, con Erlić sul centro-destra e Pongračić sul centro-sinistra”.

Per il difensore viola si tratta di un test interessante soprattutto sotto il profilo tattico.