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Dalić: “Pongračić titolare con la Croazia, giocherà a sinistra nella difesa a tre”

La Croazia sarà impegnata in un paio di amichevoli durante questa finestra internazionale. In vista della sfida contro la Colombia, il difensore della Fiorentina Marin Pongračić partirà titolare.A con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2026 10:04
Dalić: “Pongračić titolare con la Croazia, giocherà a sinistra nella difesa a tre” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Croazia sarà impegnata in un paio di amichevoli durante questa finestra internazionale. In vista della sfida contro la Colombia, il difensore della Fiorentina Marin Pongračić partirà titolare.

A confermarlo è stato il commissario tecnico Dalić, che ha deciso di schierare una difesa a tre formata da Luka Vušković, Martin Erlić e dallo stesso Pongračić. “All’inizio non ero del tutto convinto di questa soluzione – ha spiegato – ma le caratteristiche dei giocatori a disposizione ci portano in questa direzione. Vušković interpreta molto bene quel ruolo nel suo club, quindi agirà da centrale, con Erlić sul centro-destra e Pongračić sul centro-sinistra”.

Per il difensore viola si tratta di un test interessante soprattutto sotto il profilo tattico.

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