Pongracic: "Questa è una squadra forte, ci ho sempre creduto. Adesso difendiamo più alti"

Il croato autore di una grande prestazione si sta finalmente adattando alla difesa a tre. In questo modo può sfruttare tutte le sue qualità

Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria importantissima contro l'Atalanta:

"Abbiamo cambiato sistema si gioco, siamo ben posizionati a 3 in difesa, quando non siamo ben posizionati siamo bassi, stiamo facendo bene con le coperture, abbiamo un portiere bravo e tutti stiamo facendo bene. Ho sempre creduto nella squadra, abbiamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato nelle vittorie, continuiamo a lavorare cosi, c'è la possibilità di fare punti importanti anche la prossima settimana contro un grande avversario".

"Mi piace molto salire e segnare, quando ero giovane lo facevo di più, adesso sono più responsabile, quando sali aiuti anche la squadra quando superi le prime due linee. Sono venuto qui con grande ambizione, mi voglio superare ogni anno. L'obiettivo deve essere vincere ogni partita, siamo una squadra forte e dobbiamo pensare a scendere in campo come abbiamo fatto oggi e come abbiamo fatto anche contro la Juventus"