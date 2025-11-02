2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Pioli per ora non si dimette. Dialogo con la società per trovare accordo economico sull’addio

2 Novembre · 18:00

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 18:00

CommissoFiorentinaLeccePioli

Mentre esplode la contestazione dei tifosi, la Fiorentina starebbe cercando un accordo con Pioli per una separazione consensuale

La sconfitta casalinga per 0-1 contro il Lecce segna l’ennesimo capitolo nero di una stagione da incubo per la Fiorentina, ferma a soli 4 punti in 10 giornate e in caduta libera. La prestazione dei viola è stata disastrosa, tra confusione tattica e assenza totale di reazione, con la squadra travolta dai fischi del pubblico del Franchi.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Stefano Pioli al momento non ha presentato le dimissioni ma sarebbe in corso un dialogo con la dirigenza per trovare un accordo economico che consenta una separazione consensuale nelle prossime ore. L’aria a Firenze è pesantissima: il futuro di Pioli sembra ormai segnato.

