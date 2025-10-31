31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Precedenti Fiorentina con il Lecce: 9 vittorie su 17 gare, l’anno scorso la decise Gosens

I viola sono in vantaggio nel bilancio con i salentini in una sfida difficile dove la squadra gigliata si gioca tutto

Sono 17 i precedenti in casa viola tra Fiorentina e Lecce con un bilancio a favore dei gigliati, infatti ha vinto 9 volte tra le mura amiche con la vittoria dello scorso anno per 1-0 grazie a Gosens come ultimo scontro. Due anni fa finì 2-2 con la Fiorentina che si fece ribaltare il doppio vantaggio maturato nel primo tempo grazie a Nico Gonzalez e Duncan. La Fiorentina ha vinto tutti i primi precedenti con i salentini al Franchi per poi avere anche delle sconfitte come il successo 0-1 del 2019-20 quando si ruppe Ribery con Montella in panchina in una stagione terminata ad agosto dopo il Covid, altre cadute sono state nel 2011-12 con lo stesso risultato grazie a un rigore di Di Michele e per 2-1 con Giacomazzi e Castillo poi passato in viola.

Negli anni 90 spiccano molti successi roboanti con il 3-0 del 1999 grazie a Batistuta, Chiesa ed il vice di Pioli Tarozzi, poi nel 1998 finì 5-0 con le doppiette di Batistuta e Oliveira. Il primo confronto risale al 1986 quando i viola vinsero 2-0 con Passarella e Monelli. Vediamo domenica se la Fiorentina riuscirà a confermare la tradizione positiva e a conquistare la prima vittoria in campionato.

