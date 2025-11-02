2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:53

Fiorentina da incubo: nessuna squadra si è mai salvata con 4 punti dopo 10 giornate in Serie A

Fiorentina da incubo: nessuna squadra si è mai salvata con 4 punti dopo 10 giornate in Serie A

Redazione

2 Novembre

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 18:34

FiorentinaLecceSerie A

Soltanto 4 punti raccolti dalla Fiorentina: in Serie A, nessuna squadra si è mai salvata con un bottino così misero dopo 10 giornate

Di male in peggio per la Fiorentina di Stefano Pioli. Alla decima giornata, i Viola non hanno ancora vinto una singola partita in Serie A, un record negativo per la squadra gigliata. Quella con il Lecce è infatti la sesta sconfitta su 10 partite, arrivata in una settimana disastrosa dal punto di vista societario, con le dimissioni di Daniele Pradè. Ciò che preoccupa è che la squadra non ha minimamente reagito sul campo, fornendo una prestazione a dir poco opaca.

A peggiorare una situazione già complicata arrivano anche le statistiche, davvero inquietanti per una rosa che a inizio stagione sognava addirittura la Champions League. C’è infatti un dato che pesa come un macigno: mai nessuna squadra di Serie A si è salvata dopo aver raccolto soltanto 4 punti nelle prime 10 giornate di campionato. Momento critico, dunque, per la Fiorentina, che dovrà trovare la chiave di volta il prima possibile per  tirarsi fuori da una situazione che sta diventando sempre più spinosa.

