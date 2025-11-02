Fiorentina imbarazzante nel primo tempo, bordata di fischi al Franchi dopo 45 minuti: “Fuori le palle”

Una Fiorentina letteralmente inguardabile quella che si è vista nel primo tempo contro il Lecce allo stadio Franchi, la squadra viola non ha mostrato nulla di positivo: zero gioco, zero intensità, zero proposta. Solo qualche lancio lungo e qualche calcio piazzato. Il risultato è negativo per i ragazzi di Pioli, sotto 0-1. Al fischio dell’arbitro che ha posto fine alla prima frazione di gioco, il pubblico presente è esploso in una bordata di fischi che hanno accompagnato la squadra nello spogliatoio. La Curva Fiesole ha cantato: “Fuori le palle”