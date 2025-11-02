Bocci: “Forse la Fiorentina è la peggiore squadra del campionato, ma bisogna invertire la rotta”

A pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Lecce, partita delicatissima per la squadra viola ha parlato Alessandro Bocci ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole del giornalista:

“Oggi la partita è il primo scontro salvezza, vediamo come va…”

“Non mi spiego come una squadra cosi’ possa essere in questa situazione, senza un’idea di gioco, un’anima.

Forse la peggiore squadra del campionato, tutte le volte vengo allo stadio con la speranza che ci sia una scintilla.

Trovami un difetto e la Fiorentina ce l’ha. Gli esterni sono in una condizione pietosa, oggi gioca Fortini però è un ragazzo giovane. Non saprei darmi una spiegazione ma bisogna invertire la rotta perché se la Fiorentina rimane invischiata in primavera poi sono problemi”.

Su Dzeko-Kean:

“Piccoli è l’alternativa di Kean, Gudmundsson e Dzeko legano il gioco. Probabilmente Gud è stanco, sicuramente Dzeko ha più personalità di Gudmundsson. Non mi sembra una scelta cosi azzardata. La scelta di Pablo Mari secondo me è a salvaguardia della condizione, si gioca tantissimo.”