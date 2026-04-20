Precedenti Lecce Fiorentina: nel 2012 Cerci diede la salvezza ai viola nello scontro diretto, sarà lo stesso stasera?

I viola di Vincenzo Guerini espugnarono la Puglia grazie al gol di Cerci alla penultima giornata

A Lecce la Fiorentina cerca gli ultimi punti per la salvezza vista anche la frenata casalinga della Cremonese contro il Torino. L'ultimo precedente risale allo scorso anno quando il 20 ottobre 2024 i viola espugnarono il Via del Mare grazie ad uno strabiliante 0-6 dove segnò una doppietta Colpani, alle uniche reti in maglia gigliata. L'ultima sconfitta risale invece al 2 febbraio dello stesso anno dove il match winner fu proprio Piccoli ai danni della sua attuale squadra. L'ultimo pareggio in Puglia è del 2022 con un 1-1 grazie a Kouamé che raggiunse Ceesay autore del vantaggio nel primo tempo. Nel periodo covid la Fiorentina di Iachini batté 1-3 i pugliesi grazie a Chiesa, Cutrone e Ghezzal, un'altra vittoria fondamentale risale al 2012 quando Cerci diede la salvezza agli uomini di Guerini. Vedremo stasera se la Puglia sarà fondamentale di nuovo per la salvezza viola.