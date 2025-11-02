La Fiorentina non parla dopo la figuraccia. Silenzio stampa e ore di riflessione in casa viola

Dopo la brutta sconfitta contro il Lecce, la Fiorentina ha deciso di non rilasciare dichiarazioni: ore di fuoco e riflessione in casa viola

Zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte per la Fiorentina di Stefano Pioli. E oggi ne è arrivata un'altra, questa volta contro il Lecce di Di Francesco in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Dopo la figuraccia e il caos degli ultimi giorni, culminato con le dimissioni di Daniele Pradè, la società viola ha quindi deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione. Un silenzio stampa, dunque, per la Fiorentina, che nelle ore a venire rifletterà sulla prossima mossa da eseguire e sul futuro di mister Pioli.