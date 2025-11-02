2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ranieri: “Dobbiamo reagire, siamo già alla decima giornata. I tifosi hanno ragione a essere delusi”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Ranieri: “Dobbiamo reagire, siamo già alla decima giornata. I tifosi hanno ragione a essere delusi”

Redazione

2 Novembre · 15:06

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 15:07

TAG:

FiorentinaLecceRanieri

Condividi:

di

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Lecce

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Lecce. Queste le sue parole:

Come avete preparato la partita dopo una settimana così complicata?

“Sicuramente è una situazione complicata a partire dalla sconfitta contro l’Inter, dopo la partita eravamo distrutti. La classifica parla chiaro e cercheremo di reagire, siamo già alla decima giornata. Non ci aspettavamo questo inizio, stiamo facendo male e siamo tutti tristi e demoralizzati. Dobbiamo sfruttare questa partita in casa.

Qual è l’umore dello spogliatoio?

“Stiamo parlando tanto, c’è tanta tristezza per questo inizio difficile ma ora è arrivato il tempo di reagire davanti ai nostri tifosi, loro sono delusi e hanno ragione ad esserlo”.

Che Lecce affronterete?

“Il Lecce sta meglio di noi in questo momento, gioca bene, sarà una partita difficile ma noi siamo obbligati a vincere e a fare una grande prestazione“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio