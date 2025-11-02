Ranieri: “Dobbiamo reagire, siamo già alla decima giornata. I tifosi hanno ragione a essere delusi”

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Lecce. Queste le sue parole:

Come avete preparato la partita dopo una settimana così complicata?

“Sicuramente è una situazione complicata a partire dalla sconfitta contro l’Inter, dopo la partita eravamo distrutti. La classifica parla chiaro e cercheremo di reagire, siamo già alla decima giornata. Non ci aspettavamo questo inizio, stiamo facendo male e siamo tutti tristi e demoralizzati. Dobbiamo sfruttare questa partita in casa.

Qual è l’umore dello spogliatoio?

“Stiamo parlando tanto, c’è tanta tristezza per questo inizio difficile ma ora è arrivato il tempo di reagire davanti ai nostri tifosi, loro sono delusi e hanno ragione ad esserlo”.

Che Lecce affronterete?

“Il Lecce sta meglio di noi in questo momento, gioca bene, sarà una partita difficile ma noi siamo obbligati a vincere e a fare una grande prestazione“.