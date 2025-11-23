23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza

News

Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza

Redazione

23 Novembre · 19:57

Aggiornamento: 23 Novembre 2025 · 19:59

TAG:

LazioLecce

Condividi:

di

Vittoria della Lazio nel match delle 18:00 della domenica di Serie A per la dodicesima giornata con le reti di Guendouzi e Noslin

Partita frizzante tra Lazio e Lecce che ha visto la vittoria della squadra di Maurizio Sarri per 2-0 al termine di un match combattuto.
Apre le danze il colpo acrobatico di Guendouzi con la traiettoria che beffa Falcone dopo trenta minuti dal fischio di inizio.
Nel mezzo ci sono le reti annullate dal Var di Sottil da una parte e Dia per i biancocelesti.
Ad inizio ripresa da segnalare il doppio palo colpito dai biancocelesti con Guendouzi e Zaccagni vicinissimi al gol del raddoppio.
Gol del raddoppio che viene realizzato da Noslin nel finale di gara per la rete che chiude la partita.
I capitolini con la vittoria salgono a quota 18 punti ai margini della zona europea mentre il Lecce resta a quota 10, a -4 dalla Fiorentina penultima.
I viola sono momentaneamente a -3 dal Pisa quartultimo che domani giocherà in trasferta contro il Sassuolo.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio