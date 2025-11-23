Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza

Partita frizzante tra Lazio e Lecce che ha visto la vittoria della squadra di Maurizio Sarri per 2-0 al termine di un match combattuto.

Apre le danze il colpo acrobatico di Guendouzi con la traiettoria che beffa Falcone dopo trenta minuti dal fischio di inizio.

Nel mezzo ci sono le reti annullate dal Var di Sottil da una parte e Dia per i biancocelesti.

Ad inizio ripresa da segnalare il doppio palo colpito dai biancocelesti con Guendouzi e Zaccagni vicinissimi al gol del raddoppio.

Gol del raddoppio che viene realizzato da Noslin nel finale di gara per la rete che chiude la partita.

I capitolini con la vittoria salgono a quota 18 punti ai margini della zona europea mentre il Lecce resta a quota 10, a -4 dalla Fiorentina penultima.

I viola sono momentaneamente a -3 dal Pisa quartultimo che domani giocherà in trasferta contro il Sassuolo.