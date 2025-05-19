Fiorentina-Udinese si giocherà domenica alle 20:45, in contemporanea con Lazio-Lecce

Le sei gare dell'ultima giornata di Serie A che vedranno impegnate le squadre in lotta per la qualificazione in Europa e per la salvezza verranno giocate tutte in contemporanea domenica sera alle ore...

Le sei gare dell'ultima giornata di Serie A che vedranno impegnate le squadre in lotta per la qualificazione in Europa e per la salvezza verranno giocate tutte in contemporanea domenica sera alle ore 20.45. Questa la decisione della Lega Serie A in attesa del comunicato ufficiale. Le sei gare.

Atalanta-Parma

Empoli-Hellas Verona

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Lo scudetto verrà invece assegnato venerdì, visto che Como-Inter e Napoli-Cagliari sono state programmate per il 23 maggio alle ore 20.45. Le restanti due partite, Milan-Monza e Bologna-Genoa, con quattro squadre non impegnate più in nessuna lotta (visto che i felsinei sono già certi della qualificazione in Europa League dopo la vittoria della Coppa Italia) verranno invece giocate sabato, sempre alle 20.45. Lo scrive Tuttomercatoweb