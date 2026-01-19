19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:12

Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”

Sticchi Damiani su Commisso: ”Il Minuto di silenzio va rispettato”

19 Gennaio

Aggiornamento: 19 Gennaio 2026

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha ricordato Rocco Commisso, al suo ingresso in assemblea di Lega Calcio Serie A: “Noi siamo stati da subito vicini alla Fiorentina e alla famiglia, è un personaggio che negli anni ha dato tanto al nostro calcio. Ci ha portato una visione anche in Lega con il compianto Joe Barone, che ha contribuito a far crescere il nostro calcio. Hanno costruito un centro sportivo all’avanguardia, il nostro calcio ha beneficiato della sua mentalità. Mancherà sia come dirigente che come imprenditore”.                                                   Ieri durante il minuto di silenzio si sono sentiti dei cori contro la Lega dei tifosi del Lecce. Le è dispiaciuto?                           “Sono cose che riguardano i tifosi e io le lascerei ai tifosi. Penso che il minuto di raccoglimento vada sempre rispettato, però la nostra tifoseria è ferita da alcune mancate attenzioni del passato (il caso Fiorita, ndr). Giusto o sbagliato manifestarlo così, sono cose che su cui io non entro, però se è stato fatto è perché ci sono delle ferite ancora aperte”. Lo scrive TuttomercatoWeb

