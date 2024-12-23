PAGELLE FIORENTINA: RANIERI DA HORROR, COLPANI E BELTRAN NON SONO MAI PERICOLOSI

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Franchi contro l'Udinese

De Gea 6 Non può nulla sui due gol subiti, entrambi i tiri sono ben angolati

Kayode 5 Sembra un altro giocatore rispetto allo scorso anno. Fa tanti errori, soprattutto quando ha la palla tra i piedi, fisicamente regge perchè è la sua forza

Comuzzo 6 L'unico errore della sua partita è la sua marcatura molto larga su Lucca in occasione del gol del pareggio ma è anche vero che non si poteva aspettare quell'errore da parte di Ranieri. Per il resto gioca un'ottima gara

Ranieri 4,5 Dal suo errore nasce la rimonta dell'Udinese. Sbaglia un passaggio e ci può stare, ma la cosa grave è il concetto: cerca di fare un pallonetto in piena area di rigore per servire Gosens invece di scegliere una soluzione più facile. E poi, appena dopo l'errore, invece di pensare al recupero, pensa a protestare per un tocco di mano che non c'è. Presuntuoso.

Gosens 5,5 Il primo tempo è sul pezzo, bravo a leggere le situazioni. Nel secondo tempo paga l'errore sul secondo gol dell'Udinese, dove si fa bere da Thauvin che lo salta e lo risalta prima di far gol

Cataldi 5,5 Cerca di dare ordine ordine e precisione ma non sempre ci riesce, non ha sempre le giuste distanze con gli altri compagni

Adli 6 Il primo tempo è sottotono, sbaglia molto controlli e non è preciso. Il secondo tempo però ha un altro piglio e si vede, si va a prendere la palla, si prende responsabilità, inizia spesso l'azione. Esce dopo 60 minuti di gioco, se non è un cambio legato ad un problema fisico, poteva anche stare in campo.

Colpani 4,5 Se di mestiere fai l'esterno d'attacco e non tiri mai in porta, non fai mai un assist e non salti l'uomo evidentemente non stai facendo bene il tuo lavoro. Si limita al solito compitino che non va più bene. Quando prova a tirare è inoffensivo.

Beltran 5 Non tira, non fa assist, non si rende mai pericoloso. Poi vogliamo eccitarci per le cose che contano meno come tocchi e passaggini, facciamolo, ma non è utile alla manovra offensiva. E non è la prima volta

Sottil 6 Da una sua giocata nasce il rigore, dopo quella bella giocata si spegne piano piano, sbaglia cross e fa tacchi quando non dovrebbe. Palladino lo toglie a metà secondo tempo.

Kean 6,5 Segna su rigore, ed è una novità rispetto alle ultime due volte in cui ha sbagliato, gioca una gara inizialmente suoi livelli anche se poteva fare meglio nel secondo tempo quando va due volte vicino al gol, una volta prende il palo esterno e la volta successiva, proprio per paura di prendere fisicamente il palo, non arriva per un pelo sulla palla.

Mandragora 5,5 Cerca di essere veloce nelle conclusioni ma è tanto scolastico nei servizi. Gli manca inventiva e spirito di iniziativa

Gudmundsson 5,5 Entra in campo a metà secondo tempo ma si vede poco, anche perchè si cerca prevalentemente la palla lanciata in area di rigore senza giocare molto

Ikonè 5,5 Va vicino al gol al minuto 87 con un tiro che però manca di forza e precisione. Sempre fine a se stesso, non salta quasi mai l'avversario e non è preciso

Kouamè 6 Non entra male in campo, per poco non segna in una circostanza in cui poteva anche essere assist. Vivace, anche se non sempre preciso

PALLADINO SPIEGA IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE DI GUDMUNDSSON DAI TITOLARI

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-un-pezzo-di-cuore-kayode-fara-bene-gudmundsson-a-volte-serve-anche-rifiatare/282021/