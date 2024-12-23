Palladino: "Bove è un pezzo di cuore. Kayode farà bene. Gudmundsson? A volte serve anche rifiatare"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro l'Udinese, partendo dall'esclusione di Gudmundsson dall'undici di partenza:...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro l'Udinese, partendo dall'esclusione di Gudmundsson dall'undici di partenza: "Il motivo è dovuto alle tante partite che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Gudmundsson ha avuto tanto minutaggio, viene da infortunio e a volte serve anche rifiatare. Oggi ho scelto Beltran nella posizione di trequartista, e Sottil largo che non aveva giocato l'ultima gara".

Su Kayode: "Kayode è un ragazzo straordinario, ha sempre fatto del suo meglio quando è stato chiamato in causa, io sono sicuro che lo sostituirà bene".

Poi ha proseguito: "Noi non guardiamo le altre, guardiamo in casa nostra. Il nostro percorso è fatto di vittorie e sconfitte, e da queste ultime cerchiamo di migliorare. Oggi ho chiesto alla squadra una prestazione solida e di squadra per regalare una gioia ai nostri tifosi".

Su Bove: "Edo deve sempre stare al mio fianco e insieme alla squadra. E' un pezzo di cuore, ci teneva a stare accanto alla squadra. Ci dà energia positiva e starà con noi per darci grande mano".